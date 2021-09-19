Цыганков стал автором самого позднего победного гола в УПЛ

Виктор Цыганков стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов Украины. Решающий мяч в матче с «Александрией» он забил на 7-й компенсированной минуте встречи. Клубное достижение, принадлежавшее Огнену Вукоевичу на пару с Никитой Бурдой, Цыганков превзошел на три минуты, а рекорд УПЛ, установленный в феврале этого года игроком «Руха» Николаем Кухаревичем - на одну. К слову, еще позже в украинских чемпионатах забивали только Адмир Мехмеди и Денис Фаворов - оба на 90+8-й минуте.

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины: