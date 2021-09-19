Цыганков стал автором самого позднего победного гола в УПЛ

Виктор Цыганков стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов Украины. Решающий мяч в матче с «Александрией» он забил на 7-й компенсированной минуте встречи. Клубное достижение, принадлежавшее Огнену Вукоевичу на пару с Никитой Бурдой, Цыганков превзошел на три минуты, а рекорд УПЛ, установленный в феврале этого года игроком «Руха» Николаем Кухаревичем - на одну. К слову, еще позже в украинских чемпионатах забивали только Адмир Мехмеди и Денис Фаворов - оба на 90+8-й минуте.
Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины:
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
18.09.2021
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
90+7’ (п)
|
1:0
|
27.02.2021
|
Николай КУХАРЕВИЧ
|
Рух
|
Колос (г)
|
90+6’
|
2:1
|
15.04.2007
|
Георгий ЧЕЛИДЗЕ
|
Заря
|
Кривбасс (д)
|
90+5’
|
2:1
|
03.03.2011
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Севастополь (г)
|
90+5’
|
1:0
|
03.03.2012
|
Сергей ПШЕНИЧНЫХ
|
Металлист
|
Оболонь (д)
|
90+5’
|
1:0
|
11.05.2013
|
Александр ВОЛОВИК
|
Металлург Д
|
Ворскла (г)
|
90+5’
|
1:0
|
29.07.2017
|
Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК
|
Шахтер
|
Сталь Км (г)
|
90+5’
|
2:1
|
03.11.2018
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Шахтер
|
Динамо (д)
|
90+5’
|
2:1
|
05.10.2019
|
Денис ВАСИН
|
Ворскла
|
Львов (д)
|
90+5’ (п)
|
3:2
|
23.02.2020
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
Десна (д)
|
90+5’
|
1:0
Источник — Sport.ua
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