Цыганков стал автором самого позднего победного гола в УПЛ

Решающий мяч в матче с «Александрией» динамовец забил на 90+7-й минуте

  • 19.09.2021 14:42
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Цыганков стал автором самого позднего победного гола в УПЛ
© ФК Динамо Киев

Виктор Цыганков стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов Украины. Решающий мяч в матче с «Александрией» он забил на 7-й компенсированной минуте встречи. Клубное достижение, принадлежавшее Огнену Вукоевичу на пару с Никитой Бурдой, Цыганков превзошел на три минуты, а рекорд УПЛ, установленный в феврале этого года игроком «Руха» Николаем Кухаревичем - на одну. К слову, еще позже в украинских чемпионатах забивали только Адмир Мехмеди и Денис Фаворов - оба на 90+8-й минуте.

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины:

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия (д)

90+7’ (п)

1:0

27.02.2021

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

Колос (г)

90+6’

2:1

15.04.2007

Георгий ЧЕЛИДЗЕ

Заря

Кривбасс (д)

90+5’

2:1

03.03.2011

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Севастополь (г)

90+5’

1:0

03.03.2012

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

Металлист

Оболонь (д)

90+5’

1:0

11.05.2013

Александр ВОЛОВИК

Металлург Д

Ворскла (г)

90+5’

1:0

29.07.2017

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Шахтер

Сталь Км (г)

90+5’

2:1

03.11.2018

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

Динамо (д)

90+5’

2:1

05.10.2019

Денис ВАСИН

Ворскла

Львов (д)

90+5’ (п)

3:2

23.02.2020

МАРЛОС

Шахтер

Десна (д)

90+5’

1:0
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Источник — Sport.ua

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