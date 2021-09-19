Пам’яті Федора Шпига: насичене життя в футболі

У 2020 році відомий футбольний меценат Федір Іванович загинув у автокатастрофі. Його діти створили Фонд у пам’ять про батька, щоб продовжувати його благодійні ініціативи і створювати нові проєкти для розвитку країни.

Федір Шпиг, це людина, яка володіла особливим талантом об’єднувати інших навколо амбітних ідей. Він завжди ставив перед собою великі цілі й досягав блискучих результатів. І це не стосувалося виключно професійної сфери, а торкалося змін у житті суспільства.

Федір Іванович – український банкір, благодійник, громадський діяч і політик. Він понад 20 років займався меценатськими проєктами з розвитку спорту та культури в Україні. Його тричі обирали народним депутатом в окрузі на Чернігівщині.

Федір багато уваги приділяв спорту – заснування Асоціації аматорського футболу України, відродження футбольного турніру «Шкіряний м'яч», побудова спортивного стадіону у рідному селі й підтримка спортивних ініціатив – це все було невід’ємною частиною його насиченого життя.

Пам'ять про це живе до сьогодні!

В пам'ять про Федора Івановича Шпига як почесного громадянина Броварів відбувся футбольний турнір серед юніорів на стадіоні МФК «Бровари». Змагання проводилися серед гравців вікової категорії U-11 - хлопчики 2010 року народження і молодші.

У турнірі брали участь шість команд: МФК «Бровари», ФК «Тайгерс» (Бровари), ФК «Броварія» (Бровари), ДЮСШ «Асканія» (Калинівка), ФК «Богданівка», ДЮСШ (Бровари). Звісноо,що у турнірі не було переможців та переможених, а самі змагання пройшли насичено і безкомпромісно.

Це був перший турнір коли команди Броварської громади офіційно зустрілися між собою у змаганнях всі разом.

Перший день змагань був насичений яскравими подіями, а наступного дня, 18 вересня, на день міста Бровари, відбулися стикові та фінальні матчі.

Всі діти, які брали участь у турнірі запрошені на матч Суперкубку України, що відбудеться на стадіоні НСК «Олімпійський» - 22 вересня.

Засновник фонду Федора Шпига, його син Андрій Шпиг, подякував всім, хто долучився до організації даного турніру – Асоціацію аматорського футболу, Українську асоціацію футболу та Броварську міську раду. Він запевнив всіх, що продовжуватиме добрі справи батька, в тому числі – розвиток та популяризацію дитячого футболу та підтримку Всеукраїнських змагань «Шкіряний м’яч», відзначив важливість позитивних змін у державі: «Ми віримо, що кожна людина здатна змінити світ на краще: від створення нового футбольного гуртка у своєму місті чи селі до розробки першого українського марсохода. Майбутнє суспільства залежить від кожного з нас».

Асоціація аматорського футболу України висловлює велику вдячність Фонду Федора Шпига, який заснувала родина Шпиг, за продовження підтримки справи Федора Івановича - надавати можливості для розвитку людини та суспільства, щоб кожен зміг зробити свій внесок у добробут України.