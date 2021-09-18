Заря — Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка 8-го тура УПЛ

  • 18.09.2021 23:47
  • 113 просмотров
  • 0 комментариев
Заря — Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Заря Луганск

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8-го тура УПЛ «Заря» – «Черноморец».

«В прошлом туре «Заря» сыграла вничью 1:1 с «Рухом». Также луганчане стартовали в Лиге конференций. Норвежский «Буде-Глимт» выиграл у «Зари» со счетом 3:1. Что касается «Черноморца», то одесситы в предыдущем матче УПЛ сыграли вничью 2:2 с «Минаем».

34 раза встречались между собой эти соперники. 12 раз победила «Заря», 15 раз выиграл «Черноморец», 7 матчей завершились вничью.

«Заре», думаю, после матча Лиги конференций будет чуть-чуть тяжело играть. И, кстати, «Черноморец» сейчас неплохо выглядит. Я бы поставил на то, что одесситы не проиграют дома луганчанам», - сказал Козьбан.

Матч «Заря» – «Черноморец» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности