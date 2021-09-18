Заря — Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8-го тура УПЛ «Заря» – «Черноморец».

«В прошлом туре «Заря» сыграла вничью 1:1 с «Рухом». Также луганчане стартовали в Лиге конференций. Норвежский «Буде-Глимт» выиграл у «Зари» со счетом 3:1. Что касается «Черноморца», то одесситы в предыдущем матче УПЛ сыграли вничью 2:2 с «Минаем».

34 раза встречались между собой эти соперники. 12 раз победила «Заря», 15 раз выиграл «Черноморец», 7 матчей завершились вничью.

«Заре», думаю, после матча Лиги конференций будет чуть-чуть тяжело играть. И, кстати, «Черноморец» сейчас неплохо выглядит. Я бы поставил на то, что одесситы не проиграют дома луганчанам», - сказал Козьбан.

Матч «Заря» – «Черноморец» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».