Виктор ЦЫГАНКОВ: «Просто надеялся, что пенальти будет»

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями от матча против «Александрии» (1:0), в котором удалось вырвать победу в компенсированное время.
- У меня было очень много моментов, у других ребят. В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками и тренерским штабом, поскольку надо было забивать значительно раньше, чтобы избежать нервной концовки. Но все равно всех поздравляю с победой.
- Необычно видеть Луческу настолько эмоциональным – Мистер и на футболистов покрикивал, и с арбитрами спорил…
- Это человек, который много выиграл в своей жизни, и продолжает побеждать. Только с таким настроем и с такой мотивацией можно добиваться результата.
- Сложилось впечатление, что арбитр не удержал нити игры в своих руках, давал непонятные свистки в обе стороны…
- Знаете, пусть другие оценивают действия арбитра. Возможно, он и потерял где-то нить игры, свидетельством чему много желтых карточек. Но, опять же, мы смотрим на свою игру, у нас было много моментов, и мы должны были значительно раньше снимать все вопросы о победителе. В принципе, хорошо, что удалось заработать и реализовать пенальти, а вместе с этим и вырвать победу.
- Был ли пенальти?
- Я не видел, просто надеялся, что он будет (улыбается).
- Могли бы оценить, что изменилось именно в вашей игре с приходом Мирчи Луческу?
- На самом деле, вся команда стала лучше играть. Что касается меня, то я, как и любой другой футболист, просто пытаюсь впитывать, как губка, все то, что говорит Мистер, и совершенствоваться с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой. Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то нас точно ожидает успех.
- Были ли какие-то личные пожелания от Луческу по поводу вашей игры?
- Кому-то нравится моя игра, кому-то – нет. Есть много хейтеров, не скрою. Но, опять же, самое главное, чтобы моя игра нравилась тренеру и приносила пользу команде. Я же всегда отдаю себя полностью на поле.
Источник — ФК Динамо Киев
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