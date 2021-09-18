Виктор ЦЫГАНКОВ: «Просто надеялся, что пенальти будет»

Вингер «Динамо» поделился впечатлениями о победе над «Александрией» (1:0)

  • 18.09.2021 23:46
  • 1437 просмотров
  • 10 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Просто надеялся, что пенальти будет»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями от матча против «Александрии» (1:0), в котором удалось вырвать победу в компенсированное время.

- У меня было очень много моментов, у других ребят. В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками и тренерским штабом, поскольку надо было забивать значительно раньше, чтобы избежать нервной концовки. Но все равно всех поздравляю с победой.

- Необычно видеть Луческу настолько эмоциональным – Мистер и на футболистов покрикивал, и с арбитрами спорил…
- Это человек, который много выиграл в своей жизни, и продолжает побеждать. Только с таким настроем и с такой мотивацией можно добиваться результата.

- Сложилось впечатление, что арбитр не удержал нити игры в своих руках, давал непонятные свистки в обе стороны…
- Знаете, пусть другие оценивают действия арбитра. Возможно, он и потерял где-то нить игры, свидетельством чему много желтых карточек. Но, опять же, мы смотрим на свою игру, у нас было много моментов, и мы должны были значительно раньше снимать все вопросы о победителе. В принципе, хорошо, что удалось заработать и реализовать пенальти, а вместе с этим и вырвать победу.

- Был ли пенальти?
- Я не видел, просто надеялся, что он будет (улыбается).

- Могли бы оценить, что изменилось именно в вашей игре с приходом Мирчи Луческу?
- На самом деле, вся команда стала лучше играть. Что касается меня, то я, как и любой другой футболист, просто пытаюсь впитывать, как губка, все то, что говорит Мистер, и совершенствоваться с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой. Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то нас точно ожидает успех.

- Были ли какие-то личные пожелания от Луческу по поводу вашей игры?
- Кому-то нравится моя игра, кому-то – нет. Есть много хейтеров, не скрою. Но, опять же, самое главное, чтобы моя игра нравилась тренеру и приносила пользу команде. Я же всегда отдаю себя полностью на поле.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ___М@Кs-----7777__
    online
    ___М@Кs-----7777__, 19.09.2021 01:20
    0
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 01:14
    Я там буду. Но не уверен что ты снимешь видео с победным счетом
    Ты же уже неделю как ртом выиграл супер кубок вот посмотрим шубы тебе занести Лешка в судейскую не получится можешь не стараться,хватит шубного суркового произвола
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 01:14
    +1
    ___М@Кs-----7777__, 19.09.2021 01:08
    Слегка,Готов к видео с победным счётом Шахты в суперкубке ,что же ты тогда запоешь ,шахтер шубы не заносит в честной борьбе выигрывает что ты на суперкубок идёшь? Фаньку свозишь на коляске в первый раз в жизни на стадион или вас несенюк в среду не отпустит в 9 часов вечера ,наверное всем подвалом будете методички готовить к поражению
    Я там буду. Но не уверен что ты снимешь видео с победным счетом
    Ссылка
    ___М@Кs-----7777__
    online
    ___М@Кs-----7777__, 19.09.2021 01:08 (изменен)
    -2
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 00:55
    Макс, без твоего видео это не факт. Я знаю что помимо котиков ты снимаешь и факты о шубах, давай делись инфой
    Слегка,Готов к видео с победным счётом Шахты в суперкубке ,что же ты тогда запоешь ,шахтер шубы не заносит в честной борьбе выигрывает что ты на суперкубок идёшь? Фаньку свозишь на коляске в первый раз в жизни на стадион или вас несенюк в среду не отпустит в 9 часов вечера ,наверное всем подвалом будете методички готовить к поражению
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 00:55 (изменен)
    -1
    ___М@Кs-----7777__, 19.09.2021 00:35
    Что Цыганков ты не надеялся ,а знал что пенка будет 💯%в конце матча ,ты же сам завозил сурковые шубы на стадион
    Макс, без твоего видео это не факт. Я знаю что помимо котиков ты снимаешь и факты о шубах, давай делись инфой
    Ссылка
    ___М@Кs-----7777__
    online
    ___М@Кs-----7777__, 19.09.2021 00:35
    -2
    Что Цыганков ты не надеялся ,а знал что пенка будет 💯%в конце матча ,ты же сам завозил сурковые шубы на стадион
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 00:30
    +1
    Face Control, 18.09.2021 23:53
    Олег, я тебе говорил уже. Смех без причины .....
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 23:54
    -8
    Face Control, 18.09.2021 23:53
    Ссылка
    vishu
    vishu, 18.09.2021 23:53
    +6
    одне дно контроль вже прибігло, чекаємо на інших ідіотів
    Ссылка
    vishu
    vishu, 18.09.2021 23:53
    +9
    класний заголовок вибрали, прям вивіска для чергового срачу. вам так прикольно, коли вболівальники Шахти і Динамо обливають один одного брудом?
    питання до спорт.юа риторичне.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 23:53
    -6
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности