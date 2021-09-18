Львов — Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8-го тура УПЛ «Львов» – «Металлист 1925».

«В предыдущем туре УПЛ «Львов» со счетом 0:1 уступил на выезде «Вересу». «Металлист 1925» уступил на своем поле «Динамо» (0:2).

С 2 очками в активе львовяне замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги Украины. Харьковчане с 6 баллами идут на 13 позиции.

Да, «Металлист 1925» уже проиграл четыре матча подряд в УПЛ. Но, думаю, что харьковчане не проиграют на выезде «Львову», - сказал Козьбан.

Матч «Львов» – «Металлист 1925» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».