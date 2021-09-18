Ворскла — Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка 8-го тура УПЛ

  • 18.09.2021 22:57
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Ворскла — Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Ворскла

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8-го тура УПЛ «Ворскла» – «Минай».

«В предыдущем туре УПЛ «Ворскла» сыграла вничью 2:2 с «Десной». «Минай» с аналогичным счетом 2:2 расписал мировую с «Черноморцем». Полтавчане с 12 очками идут на 6 месте в турнирной таблице Премьер-лиги Украины. Закарпатцы с 6 баллами в активе расположились на 12 позиции.

Пять раз встречались между собой эти команды. Два раза выиграла «Ворскла», два раза поединки завершались вничью и один раз победил «Минай». Три матча из этих пяти были товарищескими. А что касается официальных поединков, то их было два. В прошлом сезоне «Ворскла» выиграла у «Миная» (2:1) и еще одна встреча завершилась вничью 1:1.

Поставлю на «Минай» фору (+1). На то, что закарпатцы не проиграют в два гола «Ворскле», - сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Минай» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 17:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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