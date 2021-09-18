Юрий ГУРА: «Слов нет. Сперва судья показал угловой, потом на VAR пошел»

Наставник «Александрии» Юрий Гура оценил матч УПЛ против «Динамо». Команда уступила 0:1, пропустив с пенальти на 96-й минуте.

«Я не знаю даже. Рефери сперва показал угловой, потом пошел VAR смотреть. За футболку дернули, хотя до того... Слов нет. Пусть рассудят этот момент те, кто должен».

«Красная карточка? Шабанов специально отскочил, спровоцировал, а Кирюханцев его даже не трогал. Играем 90 минут, а потом в компенсированное время получаем пенальти», - сказал Гура.