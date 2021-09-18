Юрий ГУРА: «Слов нет. Сперва судья показал угловой, потом на VAR пошел»

Наставник «Александрии» Юрий Гура оценил матч УПЛ против «Динамо». Команда уступила 0:1, пропустив с пенальти на 96-й минуте.
«Я не знаю даже. Рефери сперва показал угловой, потом пошел VAR смотреть. За футболку дернули, хотя до того... Слов нет. Пусть рассудят этот момент те, кто должен».
«Красная карточка? Шабанов специально отскочил, спровоцировал, а Кирюханцев его даже не трогал. Играем 90 минут, а потом в компенсированное время получаем пенальти», - сказал Гура.
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Источник — ПроФутбол
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Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
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можно подумать, это впервые в истории.
тому Гуре про ВАР до матча рассказывали? или он впервые о нем только на 90+ минуте матча узнал?
Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
Тренер очень интересный, но не мешало бы учить правила. Судья по собственной инициативе смотреть ВАР не может. Нарушение не заметил, потому что смотрел в другую сторону и назначил угловой. Но когда судья ВАР ему позвонил, то по правилам пошел смотреть телевизор.
Пенальти был конечно,в Европе и не такие зацепы ставят сейчас
Боюсь, Александрию ждёт чёрная полоса. Мариуполь (даже!), Верес, Ворскла, Десна......
А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения.
Просмотри еще раз повтор с утра
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