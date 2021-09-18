Юрий ГУРА: «Слов нет. Сперва судья показал угловой, потом на VAR пошел»

Наставник разочарован поражением

  • 18.09.2021 22:46
  • 3275 просмотров
  • 30 комментариев
Юрий ГУРА: «Слов нет. Сперва судья показал угловой, потом на VAR пошел»
© fco.com.ua

Наставник «Александрии» Юрий Гура оценил матч УПЛ против «Динамо». Команда уступила 0:1, пропустив с пенальти на 96-й минуте.

«Я не знаю даже. Рефери сперва показал угловой, потом пошел VAR смотреть. За футболку дернули, хотя до того... Слов нет. Пусть рассудят этот момент те, кто должен».

«Красная карточка? Шабанов специально отскочил, спровоцировал, а Кирюханцев его даже не трогал. Играем 90 минут, а потом в компенсированное время получаем пенальти», - сказал Гура.

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Источник — ПроФутбол

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 18.09.2021 23:34
    +2
    А вы хотели в защите просидеть и ничейку заработать? Динамо заслужило победу
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 18.09.2021 23:32
    +3
    Vladdal, 18.09.2021 23:16
    Таких пенальти можно по десятку в каждой игре ставить. Говорю это как нейтральная сторона, мне и Динамо и Александрия - всё равно.
    Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
    Ти взагалі епізод переглядав, чи так комент написав зі слів знайомого, якому переказав знайомий, знайомий якого був на стадіоні... Там Гармаш чітко на м'яч виходив, а Рибалка його футболку метра 2-3 не відпускав. Інше питання, не факт що такий квадратноголовий крендель як Гармаш зміг би бодай по воротах влучити, і скоріш за все Денис свідомо на фол йшов (провокував), а олександріївець повівся....
    Ссылка
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 18.09.2021 23:32
    +1
    Vladdal, 18.09.2021 23:16
    Таких пенальти можно по десятку в каждой игре ставить. Говорю это как нейтральная сторона, мне и Динамо и Александрия - всё равно.
    Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
    увы, не всегда "нейтральная" равно "умная"
    Ссылка
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 18.09.2021 23:30
    +2
    «Слов нет. Сперва судья показал угловой, потом на VAR пошел»
    ------------
    можно подумать, это впервые в истории.
    тому Гуре про ВАР до матча рассказывали? или он впервые о нем только на 90+ минуте матча узнал?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 18.09.2021 23:27
    +2
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 23:14
    позорище, а не победа.
    Ти щось з запізненням матч Шериф-Шахтар подивився....
    Ссылка
    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:22
    0
    easterly, 18.09.2021 23:10
    И Ващуку кстати, раз уже на то дело пошло
    Ссылка
    samird
    samird, 18.09.2021 23:22
    +4
    Vladdal, 18.09.2021 23:16
    Таких пенальти можно по десятку в каждой игре ставить. Говорю это как нейтральная сторона, мне и Динамо и Александрия - всё равно.
    Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
    Какой ты нейтральный? Кому ты свистишь?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 18.09.2021 23:18
    -1
    Неужели ахметка стал неплатежеспособным? Какая раньше идилия была на оси павелка-ахметка-лучи и Шахтер в шоколаде... И тут началось что-то непонятное, судьи вдруг резко поменяли ориентацию, были единичные случаи явного отрыва голов, но обратных случаев в пользу Динамо было гораздо больше. Что-то в лесу здохло...
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    Vladdal
    Vladdal, 18.09.2021 23:16 (изменен)
    -3
    Таких пенальти можно по десятку в каждой игре ставить. Говорю это как нейтральная сторона, мне и Динамо и Александрия - всё равно.
    Хоть бы ещё мяч на Гармаша шёл, тогда можно было бы подумать. А так... убили команду.
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 18.09.2021 23:16
    +1
    samird, 18.09.2021 23:02
    Наплёл полной чуши. Подгорело конечно прилично - обидно проиграть на последней минуте, но можно был сначала повтор посмотреть, а потом комментировать.
    Призовые стимуляционные от Шахты улетучились
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    umnuy2
    umnuy2, 18.09.2021 23:14
    +1
    bullyUA, 18.09.2021 22:52
    "Я не знаю даже. Рефери сперва показал угловой, потом пошел VAR смотреть."
    Тренер очень интересный, но не мешало бы учить правила. Судья по собственной инициативе смотреть ВАР не может. Нарушение не заметил, потому что смотрел в другую сторону и назначил угловой. Но когда судья ВАР ему позвонил, то по правилам пошел смотреть телевизор.
    Ты Гура лучше спроси Ковальца зачем он уцепился и висел на футболке 5 метров в штрафной площади?
    Пенальти был конечно,в Европе и не такие зацепы ставят сейчас
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 23:14
    -5
    позорище, а не победа.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 18.09.2021 23:11
    -4
    Такие матчи ломают психику многим.
    Боюсь, Александрию ждёт чёрная полоса. Мариуполь (даже!), Верес, Ворскла, Десна......
    Ссылка
    easterly
    easterly, 18.09.2021 23:10
    -1
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:09
    Там ещё Шапаренко красная в том же эпизоде
    Ссылка
    easterly
    easterly, 18.09.2021 23:09
    +1
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:57
    Нахрена Рыбалка придерживал Гармаша за футболку?
    А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
    Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения.
    Это ты учитель хреновый - не научил как надо
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 18.09.2021 23:09
    +1
    Леонид Шоботенко, 18.09.2021 23:05
    Пенальти небыло,Гармаш красная

    Просмотри еще раз повтор с утра
    Ссылка
    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:09
    +5
    Леонид Шоботенко, 18.09.2021 23:05
    Пенальти небыло,Гармаш красная
    Там ещё Шапаренко красная в том же эпизоде
    Ссылка
    easterly
    easterly, 18.09.2021 23:07
    +4
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:58
    Победа в ручном режиме.
    Как у кротов - левой рукой, да?
    Ссылка
    Южанин
    Южанин, 18.09.2021 23:07
    0
    Юра, судья честнейший человек!
    Ссылка
    easterly
    easterly, 18.09.2021 23:06
    +4
    Леонид Шоботенко, 18.09.2021 23:05
    Пенальти небыло,Гармаш красная
    Иди похмеляйся, не надо тут ничего писать - проспишься, потом напишешь, если сможешь
    Ссылка
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