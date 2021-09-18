22-летний защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко поделился мнением о работе бывшего главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко.
«Как я могу говорить о тренере, если сам не тренировал? Тренировать команду — это очень сложно. Тем более команду, с такой историей. Я не осмелюсь обсуждать Михайличенко — физрук он или тренер.
У него не получилось, потому что не было результата. Отвечает за результат тренер. Когда пришел Мистер (Мирча Луческу — прим. ред.), он нам рассказал, как действовать на поле. У нас хорошая команда. У нас появился рисунок игры.
У Михайличенко было свое виденье игры — мы больше играли через фланги. Это виденье игры тренера, мы старались выполнять установку. Сейчас у нас много вариантов. Мы разбираем соперника, и Мистер рассказывает, как с кем играть — через длинные передачи, короткие, средние. Из-за этого мы получше выглядим», — сказал Миколенко.
Источник — BurBuzz
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- Я не знаю физрук он или тренер. Но сказать ему об этом я не осмелюсь.
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