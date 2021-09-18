МИКОЛЕНКО: «Не осмелюсь обсуждать Михайличенко — физрук он или тренер»

Футболист «Динамо» поделился мнением об экс-наставнике киевской команды

  • 18.09.2021 20:41
  • 3089 просмотров
  • 4 комментария
МИКОЛЕНКО: «Не осмелюсь обсуждать Михайличенко — физрук он или тренер»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

22-летний защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко поделился мнением о работе бывшего главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко.

«Как я могу говорить о тренере, если сам не тренировал? Тренировать команду — это очень сложно. Тем более команду, с такой историей. Я не осмелюсь обсуждать Михайличенко — физрук он или тренер.

У него не получилось, потому что не было результата. Отвечает за результат тренер. Когда пришел Мистер (Мирча Луческу — прим. ред.), он нам рассказал, как действовать на поле. У нас хорошая команда. У нас появился рисунок игры.

У Михайличенко было свое виденье игры — мы больше играли через фланги. Это виденье игры тренера, мы старались выполнять установку. Сейчас у нас много вариантов. Мы разбираем соперника, и Мистер рассказывает, как с кем играть — через длинные передачи, короткие, средние. Из-за этого мы получше выглядим», — сказал Миколенко.

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Источник — BurBuzz

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Comrade Me
    Comrade Me, 18.09.2021 22:09
    0
    Т.е. от тренера таки многое зависит.
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    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 18.09.2021 21:53
    0
    Синок,так як грав Михайличенко тобі дерев'яному літаку і не треба цього робити.
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    Yevgeniy Kravchenko
    Yevgeniy Kravchenko, 18.09.2021 21:50
    0
    - Что вы можете сказать о тоенере Михайличенко?
    - Я не знаю физрук он или тренер. Но сказать ему об этом я не осмелюсь.
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 18.09.2021 21:41
    +1
    Между строк ,да физрук
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