МИКОЛЕНКО: «От Луческу доставалось. После Вильярреала он меня разнес»

22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о методах работы главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

- Доставалось от Луческу?

- Да, конечно. Самое жесткое — после «Вильярреала» на выезде.

- Разнес тебя?

- Да, это я лично о себе говорю.

- Это было при всей команде?

- Он не вызывает и лично кому-то говорит. Он не кричит, а объясняет, как правильно делать. Он говорит, чтобы мы не обижались. Это нормальная критика, чтобы человек, который будет в такой же ситуации, знал. Поэтому это проходит при всей команде.

Матч с «Вильярреалом» состоялся весной 2021 года в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Динамо» проиграло дома и на выезде с одинаковым счетом 0:2.