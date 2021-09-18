МИКОЛЕНКО: «От Луческу доставалось. После Вильярреала он меня разнес»

Футболист «Динамо» рассказал о критике со стороны главного тренера киевской команды

  • 18.09.2021 19:30
  • 1707 просмотров
  • 2 комментария
МИКОЛЕНКО: «От Луческу доставалось. После Вильярреала он меня разнес»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о методах работы главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

- Доставалось от Луческу?
- Да, конечно. Самое жесткое — после «Вильярреала» на выезде.

- Разнес тебя?
- Да, это я лично о себе говорю.

- Это было при всей команде?
- Он не вызывает и лично кому-то говорит. Он не кричит, а объясняет, как правильно делать. Он говорит, чтобы мы не обижались. Это нормальная критика, чтобы человек, который будет в такой же ситуации, знал. Поэтому это проходит при всей команде.

Матч с «Вильярреалом» состоялся весной 2021 года в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Динамо» проиграло дома и на выезде с одинаковым счетом 0:2.

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Источник — BurBuzz

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaly78
    online
    vitaly78, 18.09.2021 20:47
    0
    Face Control, 18.09.2021 19:54
    Один из немногих норм игроков у автобусников.
    В шахтере играют наверное одни локомотивы, особенно в игре с шерифом
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    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 19:54
    -3
    Один из немногих норм игроков у автобусников.
    Ссылка
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