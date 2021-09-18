Бущан, Андриевский и Шкурин - в основе Динамо на топ-матч тура

В 19:30 начнется топ-матч 8-го тура УПЛ, в котором лидер «Динамо» сыграет против 3-й «Александрии».
Отметим возвращение в основу вратаря Георгия Бущана, который пропускал последние матчи из-за травмы. Кроме того, шанс в основе получили Шабанов и Андриевский.
Динамо: Бущан, Кендзера, Шабанов, Забарный, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Сидорчук, Цыганков, Де Пена, Шкурин
В запасе: Бойко, Караваев, Сирота, Тымчик, Гармаш, Шепелев, Вербич, Леднев, Витиньо.
Александрия: Билык, Мельник, Дубра, Одарюк, Мирошниченко, Цуриков, Ковалец, Дришлюк, Калюжный, Гринь, Третьяков
В запасе: Ермаков, Бабогло, Стецькив, Бухал, Кирюханцев, Демченко, Копина, Рыбалка, Спинелли
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.