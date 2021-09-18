Бущан, Андриевский и Шкурин - в основе Динамо на топ-матч тура

Бущан возвращается в основу киевской команды

  • 18.09.2021 18:25
  • 3700 просмотров
  • 12 комментариев
Бущан, Андриевский и Шкурин - в основе Динамо на топ-матч тура
© fcdynamo.kiev.ua

В 19:30 начнется топ-матч 8-го тура УПЛ, в котором лидер «Динамо» сыграет против 3-й «Александрии».

Отметим возвращение в основу вратаря Георгия Бущана, который пропускал последние матчи из-за травмы. Кроме того, шанс в основе получили Шабанов и Андриевский.

Динамо: Бущан, Кендзера, Шабанов, Забарный, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Сидорчук, Цыганков, Де Пена, Шкурин

В запасе: Бойко, Караваев, Сирота, Тымчик, Гармаш, Шепелев, Вербич, Леднев, Витиньо.

Александрия: Билык, Мельник, Дубра, Одарюк, Мирошниченко, Цуриков, Ковалец, Дришлюк, Калюжный, Гринь, Третьяков

В запасе: Ермаков, Бабогло, Стецькив, Бухал, Кирюханцев, Демченко, Копина, Рыбалка, Спинелли

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    easterly
    easterly, 18.09.2021 18:59
    +3
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:27
    Витиньо уже наверное догадываться куда он попал
    Догадывается - и одно усвоил, что не к опущенкам Шерифом
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 18.09.2021 18:58
    +1
    Хлоп-матч Полиграфы проиграют с треском. Потому что Ахметову не до них. Надо газ покупать для Бурштынской ТЭС.
    Ссылка
    easterly
    easterly, 18.09.2021 18:56
    +4
    Face Control, 18.09.2021 18:55
    Сегодня вся Украина за Александрию.
    Видать крепко тебя вагонеткой ударило
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 18:55
    -5
    Сегодня вся Украина за Александрию.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:53
    -2
    Машуня Милая, 18.09.2021 18:49
    Интересно: а чего это Шара даже мне в запасе? Кто нибудь знает причину? Или просто отдых дали ему?
    нашо людыну напрягаты, колы монзуль всэ сама зробэ
    Ссылка
    Машуня Милая
    Машуня Милая, 18.09.2021 18:49
    +2
    Интересно: а чего это Шара даже мне в запасе? Кто нибудь знает причину? Или просто отдых дали ему?
    Ссылка
    APL
    APL, 18.09.2021 18:48
    +4
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:37
    потим, людына всього рик в команди Яремчука в Бенфике в первую неделю начали ставить в старт, к слову.
    Криптожопий а тобі яка в принципі різниця, ти краще дивись на своїх а не коментуй тут, чи тобі і самому те фуфло не подобається?
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    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 18.09.2021 18:40
    +2
    А де Шапа? На беженцев Дед бережет Колю шоли? Так это мы и с Андриевским их какгбе вынесем в основе в среду.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:37
    -8
    APL, 18.09.2021 18:31
    Людина тільки 2 з половиною тижні в команді і що відразу в старт на такий матч? Вже побачили в одній команді чорнявих зі старту, грають і дальше а толку 0.
    потим, людына всього рик в команди Яремчука в Бенфике в первую неделю начали ставить в старт, к слову.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 18.09.2021 18:31
    +5
    Динамо только победа
    Ссылка
    APL
    APL, 18.09.2021 18:31
    +5
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:27
    Витиньо уже наверное догадываться куда он попал
    Людина тільки 2 з половиною тижні в команді і що відразу в старт на такий матч? Вже побачили в одній команді чорнявих зі старту, грають і дальше а толку 0.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:27
    -8
    Витиньо уже наверное догадываться куда он попал
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