ВЕРНИДУБ: «Будут проблемы, если распродадим состав. Прочувствовал в Заре»

Экс-тренер «Зари» рассчитывает на стабильность состава

  • 18.09.2021 17:52
  • 3249 просмотров
  • 7 комментариев
ВЕРНИДУБ: «Будут проблемы, если распродадим состав. Прочувствовал в Заре»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб надеется, что клуб не будет отдавать лучших игроков, несмотря на спрос на отдельных исполнителей.

– Какие задачи в Лиге чемпионов поставило руководство? И какие задачи вы ставите перед игроками?

– Даже об этом разговора не было. Была задача-минимум – попасть в Лигу конференций. Или в Лигу Европы, и это считалось бы очень круто. Никто не ожидал, что мы выйдем в группу Лиги чемпионов. Поэтому я счастливый человек! Мечты иногда сбываются! В чемпионате Молдовы для нас задача одна – первое место. Нужно попадать в групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы. Турниры, в которых клуб может зарабатывать.

– Что нужно сделать, чтобы «Шериф» стабильно играл в Лиге чемпионов? Возможно ли это?

– Сложно сказать. Но к этому сезону мы готовились очень серьезно. Строили команду, начиная с зимы. Сделали точечные усиления летом. Нужна стабильность состава, но, к сожалению, после таких сезонов футболисты хотят поскорее перейти в клуб побольше.

Зависит от того, как поведет себя руководство, ведь на футболистов есть спрос. Если мы хотим сохранить команду, то расставаться стоит с единицами. Возникнут проблемы, если мы распродадим состав. Эти вещи я прочувствовал еще в «Заре».

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Источник — Спорт День за Днем

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 18:54
    0
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:20
    за выход в группу ЛЧ, не?
    15,25 за выход группу ЛЧ.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:20
    0
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 18:07
    40 миллионов? Откуда такая сумма?
    за выход в группу ЛЧ, не?
    Ссылка
    Calm
    Calm, 18.09.2021 18:13
    0
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 18:09
    А че и не распродать? Вон Скрипника каждый год заставляют лепить новую команду. Вернидуб хуже что ли?
    У Зари нет и не было президента клуба, который является по сути королём Приднестровья, его 3 или 4-мя миллионами евро не соблазнишь
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 18:09
    +1
    Calm, 18.09.2021 18:03
    Кого вы там распродадите!? Игроков по 600 тысяч евро!? Для презедента клуба с капиталом в 2,5 млрд.$ это не интересно
    А че и не распродать? Вон Скрипника каждый год заставляют лепить новую команду. Вернидуб хуже что ли?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 18:07
    -1
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:01
    вы за выход в группу получили почти в 4 раза больше стоимости вашего состава, какие могут быть проблемы купить новую пачку макак.
    40 миллионов? Откуда такая сумма?
    Ссылка
    Calm
    Calm, 18.09.2021 18:03
    0
    Кого вы там распродадите!? Игроков по 600 тысяч евро!? Для презедента клуба с капиталом в 2,5 млрд.$ это не интересно
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 18:01
    -4
    вы за выход в группу получили почти в 4 раза больше стоимости вашего состава, какие могут быть проблемы купить новую пачку макак.
    Ссылка
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