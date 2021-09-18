ВЕРНИДУБ: «Будут проблемы, если распродадим состав. Прочувствовал в Заре»

Тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб надеется, что клуб не будет отдавать лучших игроков, несмотря на спрос на отдельных исполнителей.

– Какие задачи в Лиге чемпионов поставило руководство? И какие задачи вы ставите перед игроками?

– Даже об этом разговора не было. Была задача-минимум – попасть в Лигу конференций. Или в Лигу Европы, и это считалось бы очень круто. Никто не ожидал, что мы выйдем в группу Лиги чемпионов. Поэтому я счастливый человек! Мечты иногда сбываются! В чемпионате Молдовы для нас задача одна – первое место. Нужно попадать в групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы. Турниры, в которых клуб может зарабатывать.

– Что нужно сделать, чтобы «Шериф» стабильно играл в Лиге чемпионов? Возможно ли это?

– Сложно сказать. Но к этому сезону мы готовились очень серьезно. Строили команду, начиная с зимы. Сделали точечные усиления летом. Нужна стабильность состава, но, к сожалению, после таких сезонов футболисты хотят поскорее перейти в клуб побольше.

Зависит от того, как поведет себя руководство, ведь на футболистов есть спрос. Если мы хотим сохранить команду, то расставаться стоит с единицами. Возникнут проблемы, если мы распродадим состав. Эти вещи я прочувствовал еще в «Заре».