Сикан и Мудрик забили свои дебютные голы в составе Шахтера

Молодые игроки оформили по голу в ворота «Мариуполя»

  • 18.09.2021 17:31
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Сикан и Мудрик забили свои дебютные голы в составе Шахтера
© shakhtar.com. Михаил Мудрик

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан вышел в основном составе команды на матч 8-го тура УПЛ против «Мариуполя» и забил гол.

Для 20-летнего игрока сборной Украины это дебютный мяч в составе «Шахтера». В прошлом сезоне Сикан выступал за «Мариуполь» на правах аренды и оформил 4 гола в УПЛ.

В этом же матче свой дебютный гол за «Шахтер» забил и полузащитник Михаил Мудрик. 20-летний игрок закрепился в «Шахтере» после аренды в «Десне».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
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    Dominik
    Dominik, 18.09.2021 17:35
    0
    Какое счастье
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