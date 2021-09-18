Сикан и Мудрик забили свои дебютные голы в составе Шахтера

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан вышел в основном составе команды на матч 8-го тура УПЛ против «Мариуполя» и забил гол.

Для 20-летнего игрока сборной Украины это дебютный мяч в составе «Шахтера». В прошлом сезоне Сикан выступал за «Мариуполь» на правах аренды и оформил 4 гола в УПЛ.

В этом же матче свой дебютный гол за «Шахтер» забил и полузащитник Михаил Мудрик. 20-летний игрок закрепился в «Шахтере» после аренды в «Десне».