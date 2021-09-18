Мариуполь – Шахтер. Стартовые составы команд

В субботу, 18 сентября, пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Шахтер».

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Мариуполь»: Кудрик – Царюк, Кошкош, Микицей, Недес, Клименко, Петерман, Козишкурт, Махиня, Козицкий, Плакса.

«Шахтер»: Пятов – Витао, Марлон, Степаненко, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Конопля, Корниенко, Сикан.

Отметим, что приазовцам не поможет целый ряд арендованных у «горняков» футболистов.

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 17:00.