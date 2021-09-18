Экс-форвард Ливерпуля: «Мои дети все еще думают, что я перейду в Барселону»

Известный футболист, экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл находится без клуба, но не думает завершать карьеру.

32-летний футболист трезво оценивает свой уровень

«Мои дети все еще думают, что я подпишу контракт с «Манчестер Сити» или «Барселоной», чего, как мы знаем, не произойдет.

Но они все еще подталкивают меня к тому, чтобы я присоединился к какому-нибудь клубу, и это то, чего бы мне хотелось. Я хочу играть перед своей семьей и выигрывать матчи.

Мои драйв и страсть нисколько не угасли. Мне очень повезло, что мне платят за хобби, правда. Если бы это не было моей работой, я бы просто играл в футбол со своими друзьями», — сказал Кэрролл.