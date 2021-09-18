Стала известна заявка Шахтера на матч с Мариуполем

В предварительной заявке «горняков» 21 футболист

  • 18.09.2021 13:13
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Стала известна заявка Шахтера на матч с Мариуполем
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 18 сентября, пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Шахтер».

В предварительной заявке «горняков» 21 футболист:

Вратари: Пятов, Шевченко, Пузанков;

Защитники: Конопля, Бондарь, Витао, Марлон, Матвиенко, Корниенко;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков;

Нападающие: Траоре, Сикан.

По разным причинам с «Мариуполем» не сыграют Додо, Трубин, Кривцов, Исмаили, Педриньо, Коноплянка, Дентиньо и Фернандо.

Начало встречи в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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