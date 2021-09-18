БЛИЗНИЧЕНКО: «От агента узнал, что Вернидуб убрал меня из Шерифа»

Украинский хавбек – об уходе из молдавского клуба

  • 18.09.2021 11:55
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БЛИЗНИЧЕНКО: «От агента узнал, что Вернидуб убрал меня из Шерифа»
© ФК Шериф. Андрей Близниченко

Уже экс-полузащитник молдавского «Шерифа», украинец Андрей Близниченко рассказал о том, как покинул команду.

«Оставаться уже не было никакого желания и смысла. Как можно хотеть остаться после того, как главный тренер всячески вселяет уверенность, что рассчитывает на тебя, а в самый последний момент, когда большинство команд уже укомплектовались, клуб сообщает моему агенту, что Вернидуб не внес меня в заявку ни на один из турниров?

При этом, когда я обо всем узнал и пошел к нему на разговор, главный тренер сказал, что он вообще не в курсе этой ситуации и что, видимо, это решение клуба. По-моему, тут все очевидно», - сказал Близниченко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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