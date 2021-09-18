Динамо – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 8-го тура УПЛ

  • 18.09.2021 11:36
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Динамо – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8 тура УПЛ «Динамо» – «Александрия».

«В предыдущем туре УПЛ «Динамо» выиграло на выезде у «Металлиста 1925» (2:0). Также в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов киевляне сыграли вничью 0:0 с лиссабонской «Бенфикой». А «Александрия» выиграла в дерби у «Ингульца» (1:0).

«Динамо» с 19 очками лидирует в УПЛ. «Александрия» с 14 баллами идет третьей.

28 раз встречались между собой эти команды. 21 раз победили киевляне, 2 встречи выиграли александрийцы и еще 5 матчей завершились вничью.

«Динамо» предстоит играть после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой». Но, думаю, Мирча Луческу настроит на игру команду. Тем более в этом матче динамовцам играть дома. Хоть «Александрия» и набрала неплохой ход, поставлю на победу «Динамо», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» – «Александрия» состоится 18-го сентября. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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