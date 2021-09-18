Динамо U-19 — Александрия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В рамках 8-го тура чемпионата U-19 юношеская команда «Динамо» принимает «Александрию».
Поединок пройдет в субботу, 18 сентября, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Прямая трансляция встречи начнется в 13:00.
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Источник — Sport.ua
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