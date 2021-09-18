Мариуполь – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт поделился прогнозом на матч УПЛ

  • 18.09.2021 10:46
  • 168 просмотров
  • 0 комментариев
Мариуполь – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Шахтер Донецк

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8 тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер».

«В предыдущем туре «Мариуполь» выиграл на выезде у «Колоса» (3:1). Это была первая победа приазовцев в новом сезоне. А «Шахтер» оказался сильнее «Днепра-1». Также в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов «горняки» уступили на выезде «Шерифу» (0:2).

«Мариуполь» находится на 15 месте с 4 очками в активе. «Шахтер» идет на второй позиции с 16 баллами.
В своей истории соперники играли 51 раз. 47 раз победил «Шахтер» и 4 раза команды сыграли вничью. Ни разу «Мариуполь» не выигрывал у «горняков».

Понятно, что за «Мариуполь» не будет играть много арендованных футболистов «Шахтера». Поэтому команде из Мариуполя будет очень сложно. Думаю, у приазовцев шансов очень мало. Мне кажется, «Шахтер» выиграет. Я бы поставил на «горняков» победу с форой (-1). Думаю, «Шахтер» победит в два мяча или больше», - сказал Козьбан.

Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится 18-го сентября. Начало встречи в 17:00.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности