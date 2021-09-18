Мариуполь – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8 тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер».

«В предыдущем туре «Мариуполь» выиграл на выезде у «Колоса» (3:1). Это была первая победа приазовцев в новом сезоне. А «Шахтер» оказался сильнее «Днепра-1». Также в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов «горняки» уступили на выезде «Шерифу» (0:2).

«Мариуполь» находится на 15 месте с 4 очками в активе. «Шахтер» идет на второй позиции с 16 баллами.

В своей истории соперники играли 51 раз. 47 раз победил «Шахтер» и 4 раза команды сыграли вничью. Ни разу «Мариуполь» не выигрывал у «горняков».

Понятно, что за «Мариуполь» не будет играть много арендованных футболистов «Шахтера». Поэтому команде из Мариуполя будет очень сложно. Думаю, у приазовцев шансов очень мало. Мне кажется, «Шахтер» выиграет. Я бы поставил на «горняков» победу с форой (-1). Думаю, «Шахтер» победит в два мяча или больше», - сказал Козьбан.

Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится 18-го сентября. Начало встречи в 17:00.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».