Днепр-1 – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт поделился прогнозом на матч УПЛ

  • 18.09.2021 09:33
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Днепр-1 – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© УПЛ

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8 тура УПЛ «Днепр-1» – «Верес».

«В 7 туре УПЛ «Днепр-1» проиграл «Шахтеру» (0:2), а «Верес» оказался сильнее «Львова» (1:0).

«Днепр-1» с 13 очками в активе находится на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. «Верес» с 11 баллами расположился на 8 позиции.

«Верес» последнее время набрал хороший ход. Команда из Ровно выигрывает. «Днепр-1» тоже находится вверху. Днепряне неплохо играют в этом сезоне. «Днепр-1» играет дома, «Верес» - на выезде. Я бы поставил на то, что в этом матче будет тотал голов больше двух», - сказал Козьбан.

Матч «Днепр-1» – «Верес» состоится 18-го сентября. Начало встречи в 17:00.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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