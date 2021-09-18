Ингулец – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8 тура УПЛ «Ингулец» – «Колос».

«В предыдущем туре «Ингулец» проиграл «Александрии» (0:1), а «Колос» уступил «Мариуполю» (1:3).

«Ингулец» с 7 очками идет на 10 месте в УПЛ. «Колос» идет на 14 позиции с 5 баллами.

11 раз встречались между собой эти команды. «Ингулец» трижды победил, «Колос» выиграл две встречи, еще шесть поединков завершились вничью.

Интересный матч будет. «Колос» в этом сезоне как-то не очень выступает. У ковалевцев подал в отставку тренер Костышин, но что-то это не помогло «Колосу» пока что. А «Ингулец» последнее время неплохо играет. Они начали набирать очки. Поставлю на то, что «Ингулец» не проиграет дома «Колосу», - сказал Козьбан.

Матч «Ингулец» – «Колос» состоится 18-го сентября. Начало встречи в 14:00.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».