Волынь – ВПК-Агро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 сентября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Волынь» примет «ВПК-Агро».
Матч состоится в Луцке. Прямая трансляция встречи начнется в 15:30.
Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:
События матча
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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