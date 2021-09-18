9-й тур
Волынь
1 : 0
ВПК-Агро
перерыв

Волынь – ВПК-Агро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Первой лиги 18 сентября в 15:30

  • 18.09.2021 15:30
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Волынь – ВПК-Агро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 сентября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Волынь» примет «ВПК-Агро».

Матч состоится в Луцке. Прямая трансляция встречи начнется в 15:30.

Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:

События матча
25' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 18.09.2021 09:44
    +1
    Стопє, якого милого в розділі баскетбол футбольна новина?)
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