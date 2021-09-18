9-й тур
Диназ
0 : 0
Нива В
18.09.2021 15:00

Вторая лига. Матчи 9-го тура. Дерби Карпат. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 18 сентября видеотрансляцию матчей 9-го тура Второй лиги

  • 18.09.2021 07:43
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Вторая лига. Матчи 9-го тура. Дерби Карпат. Смотреть онлайн LIVE трансляция
© ПФЛ

18 сентября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига

9-й тур, 18 сентября

  • 15:00. Диназ Вышгород – Нива Винница
  • 16:00. Балканы Заря – Перемога Днепр
  • 16:00. Волчанск – Яруд Мариуполь
  • 16:00. Никополь – Полтава
  • 16:00. Реал Фарма Одесса – Таврия Симферополь
  • 16:00. Тростянец – Виктория Николаевка
  • 16:00. Чернигов – Буковина Черновцы
  • 16:00. Энергия Новая Каховка – Скорук Томаковка
  • 17:00. Карпаты Львов – Карпаты Галич

Видеотрансляция матчей

Плейеры будут добавлены перед началом игры.

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Источник — Sport.ua

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