Вторая лига. Матчи 9-го тура. Дерби Карпат. Смотреть онлайн LIVE трансляция

18 сентября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига
9-й тур, 18 сентября
- 15:00. Диназ Вышгород – Нива Винница
- 16:00. Балканы Заря – Перемога Днепр
- 16:00. Волчанск – Яруд Мариуполь
- 16:00. Никополь – Полтава
- 16:00. Реал Фарма Одесса – Таврия Симферополь
- 16:00. Тростянец – Виктория Николаевка
- 16:00. Чернигов – Буковина Черновцы
- 16:00. Энергия Новая Каховка – Скорук Томаковка
- 17:00. Карпаты Львов – Карпаты Галич
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом игры.
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Источник — Sport.ua
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