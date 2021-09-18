С 14 по 16 сентября прошли поединки 1-го тура в еврокубковых турннирах.
Смотрите видео голов в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.
ВИДЕО. Чем запомнился мид-уик? Все голы 1-го тура еврокубков
Все голы. 14 сентября. 1-й тур Лиги чемпионов
Все голы. 15 сентября. 1-й тур Лиги чемпионов
Все голы. 16 сентября. 1-й тур Лиги Европы
Все голы. 16 сентября. 1-й тур Лиги конференций
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Источник — Sport.ua
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