5-й тур
Герта
2 : 1
Гройтер Фюрт
17.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Герта переиграла Гройтер Фюрт в поединке Бундеслиги за счет автогола

17 сентября прошел стартовый матч 5-го тура чемпионата Германии

  • 18.09.2021 01:42
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Герта переиграла Гройтер Фюрт в поединке Бундеслиги за счет автогола
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Германии «Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» (2:1)

Решающим стал автогол, который забил защитник гостей Максимилиан Бауэр.

Бундеслига. 5-й тур

«Герта»  «Гройтер Фюрт»  2:1

Голы: Эккеленкамп, 61, Бауэр, 79 (автогол) – Хргота, 57 (пен).

«Герта»: Шволов, Боята (Гехтер, 27), Платтенхардт (Ястржембски, 46), Штарк, Зефейк, Дардаи, Боатенг (Эккеленкамп, 60), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Зельке, 59), Маолида (Рихтер, 68).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 64), Майерхефер, Бауэр, Зегуин (Файн, 88), Дудзияк (Левелинг, 86), Грисбек, Хргота, Нильсен, Иттен (Абиама, 64).

Предупреждения: Боатенг, 43. Нильсен, 51. Барри, 78.

Судья: Штилер (Германия).

17 сентября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

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Источник — Sport.ua

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