Герта переиграла Гройтер Фюрт в поединке Бундеслиги за счет автогола

В матче 5-го тура чемпионата Германии «Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» (2:1)
Решающим стал автогол, который забил защитник гостей Максимилиан Бауэр.
Бундеслига. 5-й тур
«Герта» – «Гройтер Фюрт» – 2:1
Голы: Эккеленкамп, 61, Бауэр, 79 (автогол) – Хргота, 57 (пен).
«Герта»: Шволов, Боята (Гехтер, 27), Платтенхардт (Ястржембски, 46), Штарк, Зефейк, Дардаи, Боатенг (Эккеленкамп, 60), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Зельке, 59), Маолида (Рихтер, 68).
«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 64), Майерхефер, Бауэр, Зегуин (Файн, 88), Дудзияк (Левелинг, 86), Грисбек, Хргота, Нильсен, Иттен (Абиама, 64).
Предупреждения: Боатенг, 43. Нильсен, 51. Барри, 78.
Судья: Штилер (Германия).
17 сентября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Источник — Sport.ua
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