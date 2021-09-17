Кривбасс отстранил тренера из-за возможного участия в чемпионате «ДНР»

Криворожский клуб опубликовал заявление по поводу Станислава Дьяченко

  • 17.09.2021 23:00
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Кривбасс отстранил тренера из-за возможного участия в чемпионате «ДНР»
© Instagram. Станислав Дьяченко

Криворожский «Кривбасс» опубликовал заявление по поводу Станислава Дьяченко, тренера академии клуба, которого подозревают в выступлениях в чемпионате так называемой «ДНР».

Заявление криворожского «Кривбасса»

«ФК «Кривбасс» считает необходимым разъяснить ситуацию, которая сложилась вокруг тренера клубной академии Станислава Дьяченко.

В августе наш клуб подписал контракт со специалистом, который до этого более двух лет работал в Киеве в Академии ФК «Шахтер», становился чемпионом страны, имел действующий тренерский диплом и проживал на территории Украины. После подписания контакта клуб получил информацию от ультрас об участии Станислава в матчах на территории временно оккупированного Донецка. Руководство клуба проверило официальную информацию и выяснило, что Станислав Дьяченко не входит в список украинцев, которые играли за так называемые сборные «ДНР» и «ЛНР» и были дисквалифицированы КДК УАФ. Что и было указано в официальном заявлении клуба от 14 сентября.

Также руководство клуба вместе со Станиславом провело встречу с ультрас, где активные болельщики клуба услышали его позицию и получили ответы на все вопросы лично от нового сотрудника академии. Казалось, что на то время конфликтная ситуация была исчерпана. Но впоследствии отдельные представители фан-движения «Кривбасса», не присутствовавшие на встрече, выразили свое недовольство и предоставили дополнительную информацию, которая требовала проверки.

Клуб всегда прислушивается ко своим болельщикам, но действует исключительно в правовом поле, поэтому за последние дни были сделаны следующие действия:

Во-первых, клуб обратился к силовым ведомствам с просьбой проверить Станислава Дьяченко относительно возможных противоправных действий против государства и нарушения им действующего законодательства. Параллельно также продолжаются консультации с представителями УАФ.

Во-вторых, на время внутреннего расследования клуб принял решение отстранить тренера академии Станислава Дьяченко от выполнения служебных обязанностей.

«Кривбасс» просит всех, кому небезразличен футбол, воздержаться от нападок на клуб и его представителей, а также защитить футболистов основной команды накануне важных матчей. Отдельных экспертов призываем не пытаться строить личную или политическую карьеру на этой истории и дождаться итога проверок».

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Источник — ФК Кривбасс

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