Лидер Баварии не сыграет против Динамо в ЛЧ из-за операции на сердце

Кингсли Коман проведет около двух недель без футбола

  • 18.09.2021 03:11
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Лидер Баварии не сыграет против Динамо в ЛЧ из-за операции на сердце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Вингер «Баварии» Кингсли Коман проведет около двух недель без футбола и пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который пройдет 29 сентября.

Напомним, защитник перенес несложную операцию на сердце. Француз вскоре возобновит беговую работу, а в основную группу вернется через полторы-две недели.

Ожидается, что Кингсли снова выйдет на поле в середине октября, после паузы на матчи национальных команд.

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Источник — Kicker

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