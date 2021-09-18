Лидер Баварии не сыграет против Динамо в ЛЧ из-за операции на сердце

Вингер «Баварии» Кингсли Коман проведет около двух недель без футбола и пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который пройдет 29 сентября.
Напомним, защитник перенес несложную операцию на сердце. Француз вскоре возобновит беговую работу, а в основную группу вернется через полторы-две недели.
Ожидается, что Кингсли снова выйдет на поле в середине октября, после паузы на матчи национальных команд.
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Источник — Kicker
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