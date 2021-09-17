Александр БАБИЧ: «Худшая игра Зари за последнее время»

Команда неудачно начала Лигу конференций

  • 17.09.2021 21:10
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Александр БАБИЧ: «Худшая игра Зари за последнее время»
© zarya-lugansk.com

Экс-тренер «Мариуполя» Александр Бабич не ожидал, что «Заря» будет так плохо выглядеть в матче Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:3).

«Создается впечатление, что в «Заре» не работают над исправлением ошибок, чем же тогда можно объяснить, что луганчане, образно говоря, наступают на те же грабли, совершая непростительные промахи?».

«Во-вторых, чувствовалось, что норвежцы собрали больше информации о сильных и слабых сторонах соперника и по максимуму воспользовались проблемами «Зари» в центре обороны и на вратарской позиции. Также, на мой взгляд, тренерский штаб гостей не угадал со стартовым составом, в первую очередь, это касается линии обороны».

«Победу норвежцев нужно признать заслуженной, что касается «Зари», то это была ее худшая игра за последнее время», - сказал Бабич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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