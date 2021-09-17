Ужгород подписал украинского защитника

В пятницу, 17 сентября, «Ужгород» подписал 27-летнего защитника Александра Аксенова, в минувшем сезоне защищавшего цвета литовской «Банги».

Ранее он также выступал за краматорский «Авангард», «Таврию», киевский «Арсенал», «Николаев» и «Горняк-Спорт». Аксенов принял участие в спарринге с одной из аматорских команд Закарпатья и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб.

Стефан Федак и Владислав Шкиндер продолжают находиться в лазарете и не смогут помочь «Ужгороду» в ближайшее время.

«Ужгород» занимает 16-е место в Первой лиге Украины, набрав одно очко в восьми сыгранных матчах.