Ужгород подписал украинского защитника

В пятницу, 17 сентября, «Ужгород» подписал 27-летнего защитника Александра Аксенова, в минувшем сезоне защищавшего цвета литовской «Банги».
Ранее он также выступал за краматорский «Авангард», «Таврию», киевский «Арсенал», «Николаев» и «Горняк-Спорт». Аксенов принял участие в спарринге с одной из аматорских команд Закарпатья и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб.
Стефан Федак и Владислав Шкиндер продолжают находиться в лазарете и не смогут помочь «Ужгороду» в ближайшее время.
«Ужгород» занимает 16-е место в Первой лиге Украины, набрав одно очко в восьми сыгранных матчах.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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