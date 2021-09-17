«Извиняться не буду». Гвардиола обидел болельщиков Манчестер Сити

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» намекнул на свое недовольство посещаемостью домашней игры.

Тренер сказал, что надеется, мол, на следующий матч АПЛ придет больше людей. Это обидело официальную группу болельщиков команды, но Гвардиола не стал извиняться на пресс-конференции перед матчем АПЛ.

«Сказал ли я после матча ЛЧ, что разочарован посещаемостью? Можно и так ответить. У каждого своя интерпретация, но извиняться я не буду».

«Я радуюсь всем болельщикам. Сколько бы их не пришло на матч», - сказал Гвардиола.

На матч с «Лейпцигом» пришло 38 тысяч человек, тогда как на домашние встречи АПЛ этого сезона приходило по 52 тысячи зрителей.