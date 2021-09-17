«Извиняться не буду». Гвардиола обидел болельщиков Манчестер Сити

Тренер хочет видеть больше фанов на матчах Лиги чемпионов

  • 17.09.2021 18:51
  • 3736 просмотров
  • 2 комментария
«Извиняться не буду». Гвардиола обидел болельщиков Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» намекнул на свое недовольство посещаемостью домашней игры.

Тренер сказал, что надеется, мол, на следующий матч АПЛ придет больше людей. Это обидело официальную группу болельщиков команды, но Гвардиола не стал извиняться на пресс-конференции перед матчем АПЛ.

«Сказал ли я после матча ЛЧ, что разочарован посещаемостью? Можно и так ответить. У каждого своя интерпретация, но извиняться я не буду».

«Я радуюсь всем болельщикам. Сколько бы их не пришло на матч», - сказал Гвардиола.

На матч с «Лейпцигом» пришло 38 тысяч человек, тогда как на домашние встречи АПЛ этого сезона приходило по 52 тысячи зрителей.

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Источник — BBC

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 17.09.2021 20:30
    0
    Хай краще розкаже чому Сіті пропустив 3 голи???
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 19:03
    -2
    Хм.. А че они недобрали 14 тысяч мест, неинтересно? Это случайно не уефашная квота из-за коронавируса? Просто как-то не верится, что в Англии может быть незаполнен стадион. Пеп походу опростоволосился, наехав на болел почем зря
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