Георгий БУЩАН: «Не чувствовал зависти Пятова и Трубина на Евро»

Вратарь доволен конкуренцией в сборной Украины

  • 17.09.2021 18:11
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Георгий БУЩАН: «Не чувствовал зависти Пятова и Трубина на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

На Евро-2020 основным вратарем сборной Украины стал Георгий Бущан, которому было комфортно работать с конкурентами Анатолием Трубиным и Андреем Пятовым.

«Мне никто не говорил, что я буду первым вратарем на Евро. Только на установке перед Нидерландами узнал. На подготовке к Евро каждый из вратарей сыграл по матчу, и четкого понимания, кто первый, не было. Я готовился к любым вариантам. Нужно было психологически готовым, если ты не играешь».

«Андрюха Пятов сделал огромную работу, чтобы команда вышла на Евро, а мне нужно было держать уровень на турнире. Пятов и Трубин не играли, и я не чувствовал зависти от них. Им огромная благодарность за это. Мне было абсолютно комфортно с ними, хотя у них были свои амбиции».

«Работали все вместе в коллективе устойчивом и приятном», - сказал Бущан.

В последних матчах сборной Украины основным кипером был Пятов, так как Бущан травмирован.

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Источник — Вацко Live

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