Экс-форвард Динамо близок к тому, чтобы войти в историю аргентинского клуба

34-летний бывший форвард «Динамо» Марко Рубен, который был на контракте в киевском клубе с 2012 по 2016 годы, близок к тому, чтобы войти в историю «Росарио Сентраль».

Рубен является воспитанником этого аргентинского клуба, и к настоящему моменту имеет на своем счету 91 забитый мяч в футболке «железнодорожников».

До покорения клубного бомбардирского рекорда Рубену остается забить еще 8 мячей. Сейчас по голам за «Росарио Сентраль» Марко опережают лишь легендарные Марио Кемпес (94 гола) и Вальдино Агирре (98 голов).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины опытный форвард уже забил 8 мячей в 16 матчах.

Контракт Рубена с «Росарио Сентраль» действует до 31 декабря.