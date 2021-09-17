Экс-форвард Динамо близок к тому, чтобы войти в историю аргентинского клуба

Свой первый матч за «Росарио Сентраль» Марко Рубен провел еще в 2004 году

  • 17.09.2021 17:44
  • 1232 просмотра
  • 3 комментария
Экс-форвард Динамо близок к тому, чтобы войти в историю аргентинского клуба
© ФК Росарио Сентраль

34-летний бывший форвард «Динамо» Марко Рубен, который был на контракте в киевском клубе с 2012 по 2016 годы, близок к тому, чтобы войти в историю «Росарио Сентраль».

Рубен является воспитанником этого аргентинского клуба, и к настоящему моменту имеет на своем счету 91 забитый мяч в футболке «железнодорожников».

До покорения клубного бомбардирского рекорда Рубену остается забить еще 8 мячей. Сейчас по голам за «Росарио Сентраль» Марко опережают лишь легендарные Марио Кемпес (94 гола) и Вальдино Агирре (98 голов).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины опытный форвард уже забил 8 мячей в 16 матчах.

Контракт Рубена с «Росарио Сентраль» действует до 31 декабря.

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Источник — Ole

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 18:14
    -1
    Jaime_Lannister, 17.09.2021 18:06
    Факундо Ферейра, Срна, Бернард, Коваленко.
    я про Факундо и написал. Срна топ футболист был, если абстрагироваться от его личности, Бернарда купил Эвертон, это точно не неликвид, по Коваленко рано что-то говорить.
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 17.09.2021 18:06
    -1
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 18:01
    100500й футболист который после дыры заиграл. Шахтёр если избавлялся от кого, то хотя бы от неликвида, Морено и Ферейры, а у дыры всё наоборот
    Факундо Ферейра, Срна, Бернард, Коваленко.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 18:01
    -4
    100500й футболист который после дыры заиграл. Шахтёр если избавлялся от кого, то хотя бы от неликвида, Морено и Ферейры, а у дыры всё наоборот
    Ссылка
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