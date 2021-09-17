Валерий ФЕДОРЧУК: «Игру с Зарей нужно забыть. Матч с Десной будет не легче»

32-летний украинский полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против «Десны» в рамках 8 тура УПЛ.

«В прошлом туре мы добыли в копилку один пункт и теперь спокойно готовимся к следующей игре. Понимаем, что игру с «Зарей» нужно забывать и разбирать следующего соперника. Этот матч будет точно не легче предыдущего. Силовая работа всегда есть в нашем недельном цикле. Поэтому для нас это не ново. Мы к этому привыкли и спокойно выполняем эту работу. Тренируемся, чтобы держать себя в форме и хорошо выглядеть в матче», — сказал Федорчук.

Матч «Десна» — «Рух» состоится в пятницу, 17 сентября. Начало встречи в 19:30.