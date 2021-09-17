Взвешивание Усика и Джошуа состоится 24 сентября в Лондоне

Боксеры завершают подготовку к поединку

  • 17.09.2021 16:59
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Взвешивание Усика и Джошуа состоится 24 сентября в Лондоне
© Instagram. Александр Усик

Официальная церемония взвешивания перед поединком между 31-летним британским боксером Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе, и 34-летним украинским бойцом Александром Усиком (18-0, 13 КО) состоится в Лондоне в пятницу, 24 сентября.

На мероприятие можно будет купить билет за £1, вырученные средства будут пожертвованы на благотворительность.

Поединок Джошуа — Усик состоится в Лондоне 25 сентября. Бой пройдет на стадионе «Тоттенхэма».

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Источник — Instagram

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