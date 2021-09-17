Ювентус и Милан хотят подписать Иско

Испанский футболист недоволен своим положением в «Реале»

  • 17.09.2021 16:32
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Ювентус и Милан хотят подписать Иско
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские футбольные клубы «Ювентус» и «Милан» нацелились на 29-летнего испанского полузащитника мадридского «Реала» Иско.

Футболист крайне разочарован тем, что ему не находится места в стартовом составе «сливочных», и может покинуть «Реал» уже в будущем январе.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» летом 2013 года за €30 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл за «сливочных» три матча в Ла Лиге, проведя на поле всего 127 минут.

Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €18 миллионов.

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Источник — Calciomercato

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