Ювентус и Милан хотят подписать Иско

Итальянские футбольные клубы «Ювентус» и «Милан» нацелились на 29-летнего испанского полузащитника мадридского «Реала» Иско.

Футболист крайне разочарован тем, что ему не находится места в стартовом составе «сливочных», и может покинуть «Реал» уже в будущем январе.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» летом 2013 года за €30 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл за «сливочных» три матча в Ла Лиге, проведя на поле всего 127 минут.

Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €18 миллионов.