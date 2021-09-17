Евгений ЗАПОРОЖЕЦ: «Не смотрим на неудачи Колоса»

Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец рассказал о подготовке к матчу 8-го тура украинской Премьер-лиги с «Колосом».

«В матче прошлого тура УПЛ с «Александрией» не хватило забитого мяча и агрессии, игра была ничейной.

Подготовка к поединку с «Колосом» идет в обычном режиме — разбираем соперника, готовимся тактически, ищем слабые стороны, какие есть сильные стороны, чтобы их закрыть. Не акцентируем внимание на последних неудачах «Колоса», а стараемся смотреть на них как на соперника и конкурента, готовимся, как и ко всем прошлым поединкам.

Конечно, созваниваемся с Ситчинавой, это происходит практически каждую неделю. Обсуждали предстоящую игру. Шутили, чтобы в матче с нами он не забил свой первый мяч за «Колос», — считает Запорожец.

Матч «Ингулец» — «Колос» пройдет в субботу, 18 сентября, в Кропивницком и начнется в 14:00.