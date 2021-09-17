Тренер Металлиста 1925: «Пора задуматься о победах»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против «Львова»:

«Как для новичка Премьер-лиги, нам было тяжело преодолеть отрезок из четырех матчей против сильных коллективов элиты. За время, прошедшее после последнего матча, постарались «разгрузиться», и это нам удалось.

Теперь пора задуматься о победах и о том, чтобы вернуть команде веру в собственные силы. Благо, соперники чуть проще. Но я ни в коем случае не отношусь свысока к «Львову» из-за его турнирного положения. Мне кажется, что сейчас рано делать выводы, а борьба в чемпионате на всех уровнях будет вестись до последнего тура.

Нам предстоит трехматчевая выездная серия. Мы не будем возвращаться в Харьков до ее окончания и планируем привезти с собой максимум очков».