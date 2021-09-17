Александр КУЧЕР: «Полесье очень опасно при стандартах»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Кучер поделился ожиданиями от матча против «Полесья» в рамках 9-го тура Первой лиги.

«Полесье» — хорошая команда, в которой собраны опытные исполнители, поигравшие в разных клубах. У них отличная команда и тренер. Нас ожидает интересная игра. Они очень опасны при стандартах, так что нам нужно быть повнимательнее в этом компоненте. Понимаем, что у них есть травмированные, некоторые игроки выпали. Будем ожидать эту информацию в день игры», — сказал Кучер.

Матч «Металлист» — «Полесье» состоится в пятницу, 17 сентября. Начало встречи в 18:30.