Алексей СЫЧ: «Десна — достаточно хороший соперник»

Футболист «Руха» Алексей Сыч поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против «Десны» в рамках 8-го тура УПЛ.

«У нас была теория, обсудили все плюсы и минусы, которые были в предыдущем матче. Но ту игру уже нужно забывать и двигаться только вперед, поэтому готовимся к следующему сопернику. «Десна» — достаточно хороший соперник, так что мы должны показать свою лучшую игру», — сказал Сыч.

Матч «Десна» — «Рух» состоится в пятницу, 17 сентября. Начало встречи в 19:30.