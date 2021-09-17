Алексей СЫЧ: «Десна — достаточно хороший соперник»

Футболист «Руха» Алексей Сыч поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против «Десны» в рамках 8-го тура УПЛ.
«У нас была теория, обсудили все плюсы и минусы, которые были в предыдущем матче. Но ту игру уже нужно забывать и двигаться только вперед, поэтому готовимся к следующему сопернику. «Десна» — достаточно хороший соперник, так что мы должны показать свою лучшую игру», — сказал Сыч.
Матч «Десна» — «Рух» состоится в пятницу, 17 сентября. Начало встречи в 19:30.
Источник — Футбол 1/2/3
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