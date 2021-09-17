Вратарь Мариуполя: «Нет ощущения, что Шахтер особенный соперник»

Олег Кудрик – о ближайшем матче команды в УПЛ

  • 17.09.2021 15:09
  • 212 просмотров
  • 2 комментария
Вратарь Мариуполя: «Нет ощущения, что Шахтер особенный соперник»
© ФК Мариуполь. Олег Кудрик

Голкипер «Мариуполя» Олег Кудрик поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против «Шахтера» (18 сентября):

— Как готовитесь к матчу с лидером украинского чемпионата?
— Готовимся к этому матчу в стандартном режиме. Да, «Шахтер» сильная команда, понимаем, что будет тяжело. Надо будет потерпеть, отработать не только за себя. И тогда можно надеяться, что мы добьёмся какого-то положительного результата.

— Тяжелый матч, и команда будет играть не в оптимальном составе.
— Да, такие реалии. Будем играть тем составом, которым можем.

— Для тебя будет дополнительная мотивация играть против команды, воспитанником которой ты являешься?
— Наверное, это в прошлом. Я уже играл против горняков ранее. Сейчас, наверное, это уже другая страница. Такого ощущения, что «Шахтер» какой-то особенный соперник, нет.

— Ты удачно отыграл против «Колоса» и попал в несколько символических сборных тура. Настроение приподнятое?
— Не только у меня, у всей команды настроение приподнятое. Наконец-то победили. Победа команды – это главное.

— У вас вновь длительный выезд. После «Шахтера» сразу на Кубок, оттуда в Александрию.
— Да, но что поделаешь. Учитывая календарь, наверное, это самый оптимальный вариант. В любом случае, нам надо взять максимум из этих матчей.

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    SEMIRAMID
    SEMIRAMID, 17.09.2021 15:50
    0
    А когда недоклуб Шахтер был особенный? По-моему, он всегда был посмешищем! Даже тогда, когда завоевал третьесортный Кубок УЕФА в 2009, а через месяц в статусе обадателя Кубка УЕФА в квалификации Лиги Чемпионов вылетел от дворового румынского Тимишоару, который уже давно прекратил свое существование! И в этом весь ШЛАКтер!
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    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 17.09.2021 15:29
    0
    Воротар Маріуполя: "Немає відчуття, що Шахтар особливий суперник,скажут сдать игру - сдадим,скажут сделать вид что боремся - поборемся,но все равно сдадим"
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