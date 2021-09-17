Ключевой хавбек Атлетико получил травму

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар получил травму во время матча первого тура Лиги чемпионов против «Порту» (ничья 0:0). 25-летний француз был заменен уже на 36-й минуте матча.

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», у Лемара повреждение мышц бедра. Признаков разрыва нет, однако сроки восстановления игрока пока что не известны.

В нынешнем сезоне на счету Лемара 1 гол и 1 ассист в 5 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.