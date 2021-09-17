ВИДЕО. Реал презентовал новую резервную форму

Мадридский «Реал», техническим спонсором которого является Adidas, презентовал новую резервную форму на сезон 2021/22.
Экипировка выполнена в изумрудном цвете с белыми и черными элементами, среди которых полосы, эмблема клуба и логотипы спонсоров.
🇪🇸➡️🌍 ¡De Madrid al mundo!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2021
👉 https://t.co/B6HHi6IocG @adidasfootball | #ThisIsGrandeza pic.twitter.com/LJBpsAT6ub
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Источник — ФК Реал Мадрид
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