Мариуполь сыграет с Шахтером необычным составом

В поединке не смогут принять участие арендованные у «горняков» футболисты

  • 17.09.2021 03:44
  • 372 просмотра
  • 4 комментария
Мариуполь сыграет с Шахтером необычным составом
© ФК Мариуполь

В 8-м туре УПЛ «Мариуполь» примет донецкий «Шахтер». Поединок состоится в субботу, 18 сентября, в Ковалевке, поскольку на стадионе в Мариуполе проводятся ремонтные работы.

Однако это не единственная неприятность, настигшая азовцев. В субботу они не смогут рассчитывать на многих арендованных футболистов, к тому же не поможет азовцам травмированный Сергей Чоботенко. Поэтому главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич задействует группу игроков юниорского состава.

Поединок «Мариуполь» — «Шахтер» начнется 18 сентября в 17:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    online
    padlo95, 17.09.2021 04:45
    0
    Позорище
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 03:55
    +1
    не хочешь чтобы против тебя играли, отдавай в аренду в чехию.
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 03:54 (изменен)
    +1
    ладно фарм, молодым футболистам нужна где-то гарантированная игровая практика на уровне упл, а не сидеть в запасе в условной Десне, как Мудрика там мариновали. но запрещать играть против себя арендованным убивает спортивный принцип, так не должно быть.
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 03:53
    +1
    это нечестно, но ожидаемо.
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