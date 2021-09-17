Мариуполь сыграет с Шахтером необычным составом

В 8-м туре УПЛ «Мариуполь» примет донецкий «Шахтер». Поединок состоится в субботу, 18 сентября, в Ковалевке, поскольку на стадионе в Мариуполе проводятся ремонтные работы.
Однако это не единственная неприятность, настигшая азовцев. В субботу они не смогут рассчитывать на многих арендованных футболистов, к тому же не поможет азовцам травмированный Сергей Чоботенко. Поэтому главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич задействует группу игроков юниорского состава.
Поединок «Мариуполь» — «Шахтер» начнется 18 сентября в 17:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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