Мариуполь сыграет с Шахтером необычным составом

В 8-м туре УПЛ «Мариуполь» примет донецкий «Шахтер». Поединок состоится в субботу, 18 сентября, в Ковалевке, поскольку на стадионе в Мариуполе проводятся ремонтные работы.

Однако это не единственная неприятность, настигшая азовцев. В субботу они не смогут рассчитывать на многих арендованных футболистов, к тому же не поможет азовцам травмированный Сергей Чоботенко. Поэтому главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич задействует группу игроков юниорского состава.

Поединок «Мариуполь» — «Шахтер» начнется 18 сентября в 17:00.