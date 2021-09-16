Легендарный нидерландский форвард решил завершить карьеру

Знаменитый нидерландский форвард Клаас-Ян Хунтелаар принял решение завершить карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщают нидерландские СМИ

Хунтелаар находится в статусе свободного агента с лета текущего года, когда истек его контракт с «Шальке». Форвард так и не смог найти себе новый клуб, и решил повесить бутсы на гвоздь, хотя пока что не объявил об этом официально.

Хунтелаар известен по выступлениям за «Аякс», «Реал», «Милан» и «Шальке». В 2006 – 2015 годах он провел 75 матчей за сборную Нидерландов и забил в них 42 гола.