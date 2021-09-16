Забарный и Мудрик - в топ-40 претендентов на Golden Boy

Два украинца остаются в погоне за трофеем

  • 16.09.2021 19:22
  • 1081 просмотр
  • 10 комментариев
Забарный и Мудрик - в топ-40 претендентов на Golden Boy
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Издание Tuttosport, которое проводит конкурс Golden Boy (лучший молодой игрок Европы до 21 года), сократило список претендентов до 40 игроков.

В топ-40 остаются два украинца: защитник «Динамо» Илья Забарный и полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик.

В прошлом году награду выиграл форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд.

Ранее в списке был вратарь Анатолий Трубин. Сам игрок говорил, что футболисту из чемпионата Украины нереально выиграть эту награду.

Фаворитами называют Джуда Беллингема (Боруссия Д), Мэйсона Гринвуда (МЮ), Педри (Барселона), Букайо Сака (Арсенал), Джамала Мусиалу (Бавария) и Нуну Мендеша (ПСЖ).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttosport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:53
    0
    Vladislav Pohily, 16.09.2021 19:43
    Рад за наших, но не понятно по каким критериям там оказался Мудрик, который только при Де Дзерби начал получать игровое время, а до этого вообще не играл. За финты в инстаграм что ли?
    а ты как думаешь по каким критериям отбирается каждый топ, за каждый пристально наблюдают, как скауты на футбольных матчах? наверное тупо с трансфермаркета выбрали топ 40 самых дорогих молодых футболистов, и там оказался Мудрик.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 16.09.2021 19:51
    0
    dd dent, 16.09.2021 19:47
    Топим за нашего)
    Симпатизирую больше Шахтеру, но Забарный крут, глупо отрицать явное))
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.09.2021 19:47
    0
    Calm, 16.09.2021 19:32
    Тоже проголосовал за Илью Борисовича))
    Он кстати лидер голосования, набрал пока больше 50%
    Топим за нашего)
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:45
    0
    Calm, 16.09.2021 19:33
    Курят тоже, что и прошлом году, когда в списках были Супряга и Цитатшвили
    Циташвили так то уже игрок сборной Грузии
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 16.09.2021 19:43
    -1
    Рад за наших, но не понятно по каким критериям там оказался Мудрик, который только при Де Дзерби начал получать игровое время, а до этого вообще не играл. За финты в инстаграм что ли?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 16.09.2021 19:33
    0
    fedd1979, 16.09.2021 19:29
    Мда... Уявляю Мудрика поряд з кожним із названих фаворитів. Що вони курять? (ті, що складають списки)
    Курят тоже, что и прошлом году, когда в списках были Супряга и Цитатшвили
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 16.09.2021 19:32
    0
    Alex86 1, 16.09.2021 19:27
    забарный последний в списке, голоснул, чего и вам желаю.
    Тоже проголосовал за Илью Борисовича))
    Он кстати лидер голосования, набрал пока больше 50%
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 16.09.2021 19:29
    -2
    Мда... Уявляю Мудрика поряд з кожним із названих фаворитів. Що вони курять? (ті, що складають списки)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 16.09.2021 19:27
    +4
    забарный последний в списке, голоснул, чего и вам желаю.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 16.09.2021 19:25
    0
    Педри
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности