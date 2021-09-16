Забарный и Мудрик - в топ-40 претендентов на Golden Boy

Издание Tuttosport, которое проводит конкурс Golden Boy (лучший молодой игрок Европы до 21 года), сократило список претендентов до 40 игроков.

В топ-40 остаются два украинца: защитник «Динамо» Илья Забарный и полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик.

В прошлом году награду выиграл форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд.

Ранее в списке был вратарь Анатолий Трубин. Сам игрок говорил, что футболисту из чемпионата Украины нереально выиграть эту награду.

Фаворитами называют Джуда Беллингема (Боруссия Д), Мэйсона Гринвуда (МЮ), Педри (Барселона), Букайо Сака (Арсенал), Джамала Мусиалу (Бавария) и Нуну Мендеша (ПСЖ).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.