Шансов пока не дают. Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на матч Лиги Европы

Украинский вингер Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 1-го тура Лиги Европы «Динамо» Загреб - «Вест Хэм».
В нынешнем сезоне, несмотря на место в основе сборной Украины, Ярмоленко еще не появился в стартовом составе лондонской команды.
Андрей в нынешнем сезоне АПЛ появлялся на поле во всех четырех турах, но суммарно провел на поле 11 минут.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.