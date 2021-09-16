Шансов пока не дают. Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на матч Лиги Европы

Андрей снова на лавке запасных

  • 16.09.2021 18:32
  • 808 просмотров
  • 4 комментария
Шансов пока не дают. Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 1-го тура Лиги Европы «Динамо» Загреб - «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне, несмотря на место в основе сборной Украины, Ярмоленко еще не появился в стартовом составе лондонской команды.

Андрей в нынешнем сезоне АПЛ появлялся на поле во всех четырех турах, но суммарно провел на поле 11 минут.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Phantom1993
    Phantom1993, 16.09.2021 19:01
    -1
    Игрок сильно медленный для АПЛ, так что все по делу, ему в Испанию нужно уходить,
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 16.09.2021 18:49 (изменен)
    +2
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 18:35
    у него весь первый сезон был в шансах, настолько много шансов давали что чуть не вылетели из АПЛ.
    Ну полнейший же бред пишешь. Андрей тут причем ? Он что там на поле один выходит играть ? Или он на Селезнева похож ?
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 16.09.2021 18:40
    +5
    С таким подходом "сдыхались" бы ужы уже в аренду его куда-то, а там и конец контракта, а не этот стеб по пару минут на поле выпускать на исходе игры
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 18:35
    -8
    у него весь первый сезон был в шансах, настолько много шансов давали что чуть не вылетели из АПЛ.
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