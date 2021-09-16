Шансов пока не дают. Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на матч Лиги Европы

Украинский вингер Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 1-го тура Лиги Европы «Динамо» Загреб - «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне, несмотря на место в основе сборной Украины, Ярмоленко еще не появился в стартовом составе лондонской команды.

Андрей в нынешнем сезоне АПЛ появлялся на поле во всех четырех турах, но суммарно провел на поле 11 минут.