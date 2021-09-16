5 долларов. Матч за Суперкубок Украины покажут в США, Канаде и Польше

УПЛ объявила о том, что матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо», который пройдет 22 сентября, будет доступен для ряда иностранных зрителей.
Игру по системе pay-per-view можно будет посмотреть в Канаде, США, Польше и Великобритании.
Стоимость - 5 долларов.
В Украине матч покажут ТК Футбол 1 и «Украина».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.