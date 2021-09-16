5 долларов. Матч за Суперкубок Украины покажут в США, Канаде и Польше

«Шахтер» сыграет против «Динамо»

  • 16.09.2021 18:25
  • 1948 просмотров
  • 6 комментариев
5 долларов. Матч за Суперкубок Украины покажут в США, Канаде и Польше
© upl.ua

УПЛ объявила о том, что матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо», который пройдет 22 сентября, будет доступен для ряда иностранных зрителей.

Игру по системе pay-per-view можно будет посмотреть в Канаде, США, Польше и Великобритании.

Стоимость - 5 долларов.

В Украине матч покажут ТК Футбол 1 и «Украина».

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Источник — УПЛ

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 16.09.2021 19:06
    0
    Жаль что у нас не дают смотреть матчи по штучно ,а пакетом впаривают.
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    u6464u
    online
    u6464u, 16.09.2021 18:58
    +1
    а мегогошным любителям срубить бабло что не дали, страшно гнева болел стало,
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.09.2021 18:51
    0
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 18:30
    теперь понятно где наших больше всего, только Великобритания стала открытием.
    А как же лондонский резидент закарпатфан?
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    igogo
    igogo, 16.09.2021 18:38
    0
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 18:30
    теперь понятно где наших больше всего, только Великобритания стала открытием.
    А там филиал Польши, пока наши у них кабачки собирают.
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    igogo
    igogo, 16.09.2021 18:36
    +1
    Хорошо, хоть ТРК Украина покажет. А то пришлось бы по радио слушать, гогого.
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 18:30 (изменен)
    0
    теперь понятно где наших больше всего, только Великобритания стала открытием.
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