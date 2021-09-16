ВИДЕО. «Время побеждать». Шахтер ждет болельщиков на матч с Интером

Команде Де Дзерби нужно исправлять ситуацию

  • 16.09.2021 18:05
  • 392 просмотра
  • 9 комментариев
ВИДЕО. «Время побеждать». Шахтер ждет болельщиков на матч с Интером
© shakhtar.com

«Шахтер» выпустил промо к матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера». Игра состоится в Киеве 28 сентября.

В клубе надеются, что болельщики помогут команде после того, как «Шахтер» в 1-м туре проиграл «Шерифу».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    online
    Серж р, 16.09.2021 18:21
    +1
    Face Control, 16.09.2021 18:13
    Легендарно!
    Да, в ЛЧ молдаванам еще не со...ли ржавые Легендарно
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 16.09.2021 18:21
    +1
    Для начало с Шерифом справится нужно , ничейка с Интером будет за счастье!
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 16.09.2021 18:18
    0
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 16.09.2021 18:16
    +2
    Face Control, 16.09.2021 18:13
    Легендарно!
    Вчера было
    Ссылка
    igogo
    online
    igogo, 16.09.2021 18:14
    +1
    Вот бы в Донецке сыграть, как Шериф в Тирасполе.)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.09.2021 18:13
    -2
    Легендарно!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 16.09.2021 18:10
    +1
    Вчора в Тирасполі шахтар показав своє "найкраще промо" - додаткове відео можна вже було не знімати ...
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    bonv
    online
    bonv, 16.09.2021 18:09
    -1
    Час перемагати,, Інтеру?
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    Дмитрий Климов
    online
    Дмитрий Климов, 16.09.2021 18:05
    +1
    да да.... перемагати))
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