ВИДЕО. «Время побеждать». Шахтер ждет болельщиков на матч с Интером

«Шахтер» выпустил промо к матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера». Игра состоится в Киеве 28 сентября.
В клубе надеются, что болельщики помогут команде после того, как «Шахтер» в 1-м туре проиграл «Шерифу».
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Источник — Sport.ua
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