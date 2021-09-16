Сергей ПУЧКОВ: «За два месяца невозможно слепить команду»

Бывший наставник «Таврии» рассказал о своей отставке

  • 16.09.2021 17:00
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Сергей ПУЧКОВ: «За два месяца невозможно слепить команду»
© ФК Таврия Симферополь. Сергей Пучков

Бывший главный тренер симферопольской «Таврии» Сергей Пучков прокомментировал отставку со своего поста.

«За два месяца невозможно слепить команду, которая сразу же стала бы выигрывать все подряд. Хотелось бы подождать с какими-то выводами до конца осенней части чемпионата, посмотрев за это время на футболистов, имевшихся до моего прихода в команде. Тренеру нужно давать карт-бланш — и тогда с него можно спрашивать. Доверие с его стороны ко мне хоть и было, но в разговоре со мной он посетовал: мол, вы не усилились. Но кем, скажите мне, можно усилиться за те деньги, которые имеются в «Таврии»? Футболисты идут в те команды, где высокие зарплаты и премии, и которые стремятся в Первую лигу. Такие, как «Левый берег», например», — отметил Пучков.

После 8-ми сыгранных туров «Таврия» занимает 12-е место в группе Б Второй лиги Украины, имея в активе 9 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11-11.

Пучков был назначен главным тренером «Таврии» 10 июня текущего года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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