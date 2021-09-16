Юрий ГУРА: «Задача Александрии — финишировать в первой шестерке»

Наставник украинской команды считает, что ситуация в УПЛ меняется очень быстро

  • 16.09.2021 16:42
  • 261 просмотр
  • 0 комментариев
Юрий ГУРА: «Задача Александрии — финишировать в первой шестерке»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о том, насколько быстро меняется ситуация в УПЛ, и какие задачи стоят перед его командой.

«В пятницу мы взяли три очка и стали вторыми, в субботу «Шахтер» выиграл у «Днепра» и сделал нас третьими, в воскресенье «Александрия» вполне могла опуститься еще ниже. Все меняется очень быстро, и я не знаю, что будет через неделю. Перед нами стоит задача — финишировать в первой шестерке, на это и ориентируемся. Движемся от игры к игре, стараемся в каждой брать по максимуму. В конце сезона подведем итоги», — отметил Гура.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Александрия

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности