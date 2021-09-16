Юрий ГУРА: «Задача Александрии — финишировать в первой шестерке»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о том, насколько быстро меняется ситуация в УПЛ, и какие задачи стоят перед его командой.

«В пятницу мы взяли три очка и стали вторыми, в субботу «Шахтер» выиграл у «Днепра» и сделал нас третьими, в воскресенье «Александрия» вполне могла опуститься еще ниже. Все меняется очень быстро, и я не знаю, что будет через неделю. Перед нами стоит задача — финишировать в первой шестерке, на это и ориентируемся. Движемся от игры к игре, стараемся в каждой брать по максимуму. В конце сезона подведем итоги», — отметил Гура.